«Сити» готов увеличить зарплату Гвардиоле, чтобы он остался в клубе

Дата публикации: 16-06-2024

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур стремится удержать в команде Хосепа Гвардиолу, работающего с «горожанами» с 2016 года.



Как сообщает «Mirror», руководство английского гранда собирается предложить 53-летнему специалисту новый трудовой договор. По его условиям Пепа ждет значительная прибавка к окладу. Напомним, действующее соглашение испанца истекает в середине 2025 года.



В мае Гвардиола дал интервью для «The Independent», в котором поведал, что чувствует усталость и ему сложно искать мотивацию после сумасшедшего предыдущего сезона, завершившегося победой его команды в стамбульском финале Лиги чемпионов. Однако он помнит о контракте с «Сити» и намерен его отработать до конца.



По итогам минувшей кампании Хосеп Гвардиола в шестой раз выиграл чемпионат Англии с «Ман Сити».