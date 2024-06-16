Линделёф может воссоединиться с Моуринью в «Фенербахче»

Дата публикации: 16-06-2024

Карьера Виктора Линделёфа может продолжиться в турецкой Суперлиге. Центбеком «Манчестер Юнайтед» интересуется «Фенербахче», который недавно возглавил экс-наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.



Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Манчестера ведет охоту на центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта. Появление на «Олд Траффорд» игрока, выступающего на той же позиции, может повлиять на решение 29-летнего шведа перейти в «Фенербахче».



Линделёф выступает в футболке «манкунианцев» с лета 2017 года. Прошлый сезон сложился для него не лучшим образом из-за травм. В АПЛ он отыграл лишь 19 матчей (1 гол, 1 ассист).



Рыночный ценник на защитника равняется € 15 млн.



Источник – «The Sun».