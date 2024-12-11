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«Бавария» определилась с будущим 38-летнего Нойера

Дата публикации: 11-12-2024

«Бавария» планирует пролонгировать соглашение с Мануэлем Нойером. Стороны близки к подписанию нового контракта, пишет «Kicker». Сотрудничество с 38-летним вратарем будет продлено до лета 2026 года. Для окончательного согласования сделки осталось уладить лишь мелкие детали.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Нойер уже не сыграет. Причиной тому стала травма, полученная им в игре против «Байера». У футболиста диагностировали перелом ребра. Сама встреча закончилась для «Баварии» поражением 0:1, Мануэль был удален с поля уже на 17-й минуте матча.

Действующее соглашение с голкипером рассчитано до ближайшего лета. В этом сезоне Нойер защищал ворота «Баварии» в 19 играх (12 «сухих» матчей).

Transfermarkt.de оценивает немца в 4 млн евро.

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