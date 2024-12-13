Рафинья: 5 интересных фактов о форварде ФК Барселона, которые вы могли не знать

Дата публикации: 13-12-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet рассказывает об одном из лучших бразильских футболистов нынешнего поколения.

Из грязи в князи

Путь Рафиньи нетипичен для бразильских звезд, которые обычно рано показывают свои выдающиеся способности. Винисиус, Родриго и Эндрик оказались в Реале, будучи тинейджерами. Роналдиньо в 19 лет забил свой знаменитый гол в ворота Венесуэлы на триумфальном Копа Америка 1999. Неймар считался звездой едва ли не с пеленок. Роналдо в 20 лет совсем чуть-чуть не хватило для Золотого мяча. А Рафинья только незадолго до 20-летия дебютировал в европейском профессиональном футболе - в марте 2016 года он сыграл за португальский Vitória Guimarães.

Наш герой не подошел Интернасьоналу и Гремио, поэтому ему пришлось с трудом пробивать себе дорогу в профи: «Есть болельщики, которые ходят на игры с оружием. Они пытаются вас напугать, чтобы их команда победила. Однажды, когда мы были детьми, в нашу раздевалку перед матчем начали стучать. «Если выиграете, то отсюда не уйдете», – кричали нам. Мы проиграли, но не из-за того, что соперник нас превосходил».

Просил еду на улице

Недавно Рафинья рассказал еще одну характерную историю из своего детства: «Мне было около 12 лет. Мы с другом очень долго ехали с тренировки и проголодались. Но денег не было и пришлось просить еду на улице. Это было немного сложно, люди не хотят, чтобы вы их беспокоили. Нам помогли хорошие люди. Но я понимаю тех, кто нам ничего не дал. Трудно остановиться - ведь мы казались детьми, которые жили на улице».

Такие истории закалили характер Рафиньи и научили его преодолевать любые трудности. Благодаря своей целеустремленности футболист вызывал симпатию и встретил на своем пути других хороших людей. В Спортинге Рафинья подружился с Бруну Фернандешем, который позже убедил нашего героя дать согласие на переход из Ренна в Лидс. Можно вспомнить и Деку, который в качестве агента фактически запустил европейскую карьеру Рафиньи.

Отношения с Роналдиньо: дружба и троллинг

Роналдиньо и Рафинья родом из Порту-Алегри. Наш герой познакомился с бразильской звездой футбола в 7 лет. Отец и дядя Рафиньи были лично знакомы с Роналдиньо. Между мальчиком и его кумиром завязались дружеские отношения, которые продолжаются до сих пор. Но иногда случаются анекдотические истории.

Во время Копа Америка 2024 Роналдиньо публично раскритиковал сборную Бразилии и отказался смотреть ее матчи. Рафинья отреагировал быстро: «Возможно, это такой рекламный ход, потому что я здесь узнал: несколько дней назад Роналдиньо просил у Винисиуса билеты на наши матчи. Такие действия не соответствуют тому, что было им сказано».

Три раза мог уйти из Барселоны

Многим болельщикам прекрасно известно, что летом ФК Барселона, официальный партнер 1xBet, хотела подписать Нико Уильямса. Если бы трансфер победителя Евро 2024 состоялся, вряд ли бы для Рафиньи осталось место в составе Барселоны.

Сам футболист признался, что был на грани ухода еще раньше. Сначала перед чемпионатом мира в Катаре - ведь первые месяцы в Барселоне для Рафиньи складывались не лучшим образом. Затем бразилец подумывал сменить клуб уже по ходу сезона 2023/2024. «Но футбол не доставляет удовольствия без давления. В футболе оно должно быть. Я всегда мечтал играть за большие клубы, играть в больших матчах за национальную сборную, и вы не можете реализовать эти мечты без давления», - именно так Рафинья объяснил, почему он предпочел борьбу за свое место в составе Барселоны.

Нашел своего тренера

При Хави личную статистику Рафиньи в Барселоне нельзя было назвать провальной: он забил 20 голов и сделал 25 ассистов в 87 матчах. Но у бразильца остался небольшой осадок от работы с легендарным каталонцем: «Во времена Хави я постоянно чувствовал, что меня заменят на 60-й минуте. Я пытался выжать из себя все за эти 60 минут, но ничего не работало. Меня меняли, даже когда игра получалась».

В межсезонье Ханси Флик сделал Рафинью игроком основного состава и не прогадал. При новом тренере игрок имеет фантастическую статистику - 11 голов и 9 ассистов в первых 15 матчах сезона. 27-летний футболист блестяще играет на обоих флангах и неожиданно раскрылся как центральный атакующий полузащитник. Также Рафинья дослужился до капитанской повязки - это показатель авторитета в команде и награда за стальной характер.

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