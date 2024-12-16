Барселона – лучший клуб мира в первой части сезона 2024/25

Дата публикации: 16-12-2024

Яркая игра нынешней Барселоны делает сочной даже сухую статистику.

На пресс-конференции в конце апреля 2024 года президент Барселоны Жоан Лапорта и главный тренер Хави заключили друг друга в объятия и объявили, что великий чемпион продолжит работать с командой. Однако через месяц Лапорта сделал хитрый ход и пригласил на место легенды Барсы немца Ханси Флика.

Прогресс «Сине-гранатовых» логично связывать с появлением 59-летнего специалиста. Хотя в летнее межсезонье злые языки утверждали, что приглашение Флика – это каприз Лапорты и месть Хави за высказывания о неудовлетворительном финансовом состоянии клуба.

Многих из тех, кто хорошо знает биографию Флика, нынешние результаты Барселоны, официального партнера 1xBet, не удивляют. Еще пять лет назад Ханси возглавил кризисную Баварию, вытянул ее с четвертого места на первое, взял Кубок Германии и завоевал трофей Лиги чемпионов. Флику не привыкать начинать с чистого листа, не имея достаточного запаса времени на раскачку. Да, у него был провал в сборной Германии. Но у футбола на уровне сборных есть свои нюансы, которые часто становятся проблемой для привыкших к работе в клубе менеджеров.

Некоторые специалисты и болельщики Барсы отметили, что Хави вернул команде фирменный стиль той команды, в которой он играл. Однако статистика и достижения показывают, что Флик превзошел своего предшественника. Средняя результативность повысилась на один гол и превышает отметку 3 мяча за игру. А еще под руководством немецкого менеджера Барса стала пропускать меньше даже без основного кипера Марка-Андре тер Штегена.

36-летний Роберт Левандовский переживает вторую молодость и безоговорочно является лучшим бомбардиром Ла Лиги. 27-летний Рафинья засверкал новыми красками и сейчас никто не спрашивает, почему именно он выходит на поле с капитанской повязкой. И не забывайте про Дани Ольмо, который очень удачно вернулся в родную команду. В Барсе Ханси Флика идеально сочетаются богатейший опыт Левандовского и Иньиго Мартинеса с задором большой группы молодых игроков – Ламина Ямаля, Пау Кубарси, Педри, Пабло Торре и других. Барса Флика впечатляет и результатами отдельных матчей – каталонцы нанесли унизительное поражение Реалу на Сантьяго Бернабеу (4:0) и прервали черную полосу в личных встречах с Баварией в Лиге чемпионов эффектной победой 4:1. Интересно, какие коэффициенты на разгромные победы Blaugranas давал 1xBet? Можете быть уверены - самые высокие. Ведь надежный букмекер предлагает лучшие условия для игры своим клиентам!

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