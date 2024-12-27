«Арсенал» нашел нового форварда

Дата публикации: 27-12-2024

Матео Ретеги может сменить «Аталанту» на «Арсенал». Информацией поделилось издание «Calciomercato».



«Пушкари» проявляют предметный интерес к 25-летнему нападающему, выкупить контракт которого можно за 27,7 млн евро. Примечательно, Ретеги пополнил состав «Аталанты» в августе 2025 года. За его переход бергамаски заплатили «Дженоа» 22 млн евро.



В текущем сезоне Матео провел за «чёрно-синих» 25 встреч, отметившись в них 14 голами и 4 результативными передачами.



Действующее соглашение с Ретеги рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость итальянца – 35 млн евро («Transfermarkt»).



В настоящий момент Ретеги продолжает восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия. Ожидается, что к тренировкам он сможет вернуться в январе.