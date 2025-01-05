Ибрагимович хочет, чтобы «Милан» арендовал Рашфорда

Дата публикации: 05-01-2025

Златан Ибрагимович, занимающий в «Милане» должность советника собственника клуба, считает, что команде необходимо подписать Маркуса Рашфорда. Речь идет об аренде на вторую часть сезона. Информацию разместило издание «Daily Mail».



Швед уверен, что форвард «МЮ» пригодится «россонери», которые испытывают проблемы в нападении, поскольку не могут рассчитывать на Рафаэла Леау и Кристиана Пулишича, получивших травмы.



Примечательно, что в бытность игроком «манкунианцев» Ибрагимович выступал с Рашфордом в одной команде в 2016-2018 годах.



Соглашение левого вингера с «Юнайтед» истекает в 2028 году. В этом сезоне Рашфорд провел за «красных дьяволов» 24 встречи, став автором 7 забитых мячей и 3 голевых передач.



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего англичанина в 55 000 000 евро.