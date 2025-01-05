«ПСЖ» может обменять Коло Муани на форварда из АПЛ

Дата публикации: 05-01-2025

Состав «Пари Сен-Жермен» может пополниться Джоном Дураном из «Астон Виллы», пишет «Football Insider». Переговоры между парижанами и бирмингемцами должны состояться на следующей неделе. Французский клуб хочет обменять Дурана на Рандаля Коло Муани.



Трудовые отношения Дурана со «львами» истекают в 2030 году. В текущей кампании в активе 21-летнего колумбийца 26 игр в футболке бирмингемцев (12 забитых мячей). Ориентировочная стоимость нападающего равняется 40 млн евро (Transfermarkt.de).



Коло Муани связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 француз принял участие в 14 поединках (2 гола, 1 ассист). Рыночный ценник на 26-летнего форварда составляет € 30 млн.