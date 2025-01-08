"ПСЖ" грозят санкции от УЕФА из-за долга перед Мбаппе

Дата публикации: 08-01-2025

УЕФА может наложить санкции на "ПСЖ" из-за долга перед экс-форвардом команды Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 20 декабря юристы футболиста направили иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на парижский клуб.

Согласно регламенту УЕФА, "ПСЖ" обязан до 15 января предоставить информации об отсутствии задолженности. В противном случае клубу грозят санкции со стороны УЕФА.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" должен Мбаппе 55 миллионов евро за невыплаченную зарплату и бонусы.