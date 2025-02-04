Полузащитник «Ривер Плейт» Вильягра согласился перейти в ЦСКА

Дата публикации: 04-02-2025

ЦСКА продолжает переговоры по переходу Родриго Вильягры, принадлежащего «Ривер Плейт», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.



«Москвичи ведут диалог с Вильягрой. Он готов принять предложение ЦСКА. Также клуб обсуждает условия перехода с «Foster Group», выкупившей контракт футболиста у «Ривер Плейт». Финального решения по сделке руководство «армейцев» пока не приняло», - публикует слова источника «Чемпионат».



Трудовые отношения Вильягры с клубом истекают в 2027 году. В текущем сезоне на счету 23-летнего опорника 15 матчей (1 результативная передача).



Ориентировочный ценник на аргентинца равняется 5,5 млн евро («Transfermarkt»).