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«Барселона» готовит топовый трансфер

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Следующим клубом Хулиана Альвареса может стать «Барселона», утверждает «Fichajes». Сообщается, что каталонцам интересен трансфер форварда «Атлетико», который проводит блестящий сезон. Руководство «сине-гранатовых» уверено, что под действующую схему «Барселоны» аргентинец подойдет идеально.

«Блаугранас» намерены предложить за форварда 60 млн евро, включив в трансфер Феррана Торреса. «Атлетико» не собирается расставаться с Альваресом. Вместе с тем желание подписать Торреса и солидная компенсация могут заставить клуб пересмотреть свое решение.

Договор аргентинца с «матрасниками» истекает в 2030 году. В 39 играх текущего сезона Альварес отличился 20 раз и отдал 5 ассистов.

Рыночный ценник на нападающего равняется € 80 млн (источник – «Transfermarkt»).

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