«Барселона» готовит топовый трансфер

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Следующим клубом Хулиана Альвареса может стать «Барселона», утверждает «Fichajes». Сообщается, что каталонцам интересен трансфер форварда «Атлетико», который проводит блестящий сезон. Руководство «сине-гранатовых» уверено, что под действующую схему «Барселоны» аргентинец подойдет идеально.



«Блаугранас» намерены предложить за форварда 60 млн евро, включив в трансфер Феррана Торреса. «Атлетико» не собирается расставаться с Альваресом. Вместе с тем желание подписать Торреса и солидная компенсация могут заставить клуб пересмотреть свое решение.



Договор аргентинца с «матрасниками» истекает в 2030 году. В 39 играх текущего сезона Альварес отличился 20 раз и отдал 5 ассистов.



Рыночный ценник на нападающего равняется € 80 млн (источник – «Transfermarkt»).