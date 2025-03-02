Решилась судьба Вернера в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 02-03-2025 23:41

«Тоттенхэм» не рассчитывает на Тимо Вернера. «Шпоры» не будут оформлять полноценный переход форварда за 8,5 млн фунтов по окончании сезона, пишет издание «Mirror».



На будущее Вернера в «Тоттенхэме» результаты команды по итогам сезона не повлияют. Летом немец вернется в стан «Лейпцига». Сообщается, что к футболисту проявляет интерес американский «Нью-Йорк Ред Буллз».



«Тоттенхэм Хотспур» арендовал Вернера в начале 2024 года. Весной временное соглашение было пролонгировано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 встречах за «шпор», отметившись в них 1 забитым мячом и 3 голевыми пасами.



Контракт Тимо с «красными быками» истекает в 2026 году. Рыночный ценник на форварда составляет 15 000 000 евро («Transfermarkt»).