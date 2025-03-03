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Спортинг - Эшторил 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
03 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Спортинг
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 03 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
24 Португалия вр Руй Силва
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
2 Бразилия пз Матеус Рейс
50 Португалия пз Алешандре Бриту
57 Португалия пз Жеовани Кенда
90 Португалия нп Афонсу Морейра
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
23 Португалия зщ Педру Алвару
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Wagner Pina
24 Португалия зщ Педру Амарал
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
12 Португалия пз Жоау Карвалью
99 Франция нп Рафик Гюйтан
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 3Спортинг
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
05.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг5 : 1Эшторил
27.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Эшторил
02.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Спортинг
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Спортинг3 : 0Эшторил
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
01.11.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2Эшторил
04.02.2018 Португалия - Примейра 21-й тур Эшторил2 : 0Спортинг
27.08.2017 Португалия - Примейра 4-й тур Спортинг2 : 1Эшторил
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 0 : 1Спортинг
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Спортинг
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Спортинг
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил2 : 1
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Эшторил
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Эшторил
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2347
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2334
9 Фамаликан2431
10 Морейренсе2427
11 Риу Аве2326
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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