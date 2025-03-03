Спортинг - Эшторил 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2025 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
03 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 03 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|24
|вр
|Руй Силва
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|2
|пз
|Матеус Рейс
|50
|пз
|Алешандре Бриту
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|90
|нп
|Афонсу Морейра
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|23
|зщ
|Педру Алвару
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|5 : 1
|27.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|23
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Морейренсе
|24
|27
|11
|Риу Аве
|23
|26
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15