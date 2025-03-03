Вильярреал - Эспаньол 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
03 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 03 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Диего Конде
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Айосе Перес
|15
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Мальорка
|26
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Сельта
|26
|33
|12
|Жирона
|26
|32
|13
|Осасуна
|25
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|26
|27
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Алавес
|26
|23
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16