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Вильярреал - Эспаньол 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
03 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Вильярреал
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 03 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эспаньол
Барселона
13 Испания вр Диего Конде
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
5 Франция зщ Вилли Камбвал
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
18 Сенегал пз Пап Гейе
16 Испания пз Алекс Баэна
21 Испания нп Йереми Пино
22 Испания нп Айосе Перес
15 Франция нп Тьерно Барри
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
19 Испания пз Урко Гонсалес
20 Чехия пз Алекс Крал
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Эспаньол1 : 2Вильярреал
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал4 : 2Эспаньол
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Вильярреал5 : 1Эспаньол
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 0Вильярреал
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал1 : 2Эспаньол
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал2 : 2Эспаньол
17.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Эспаньол3 : 1Вильярреал
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Вильярреал2 : 2Эспаньол
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Вильярреал
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Вильярреал1 : 1
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 2Вильярреал
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Вильярреал5 : 1
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Вильярреал
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Эспаньол
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол1 : 1
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 2 : 1Эспаньол
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 0
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Мальорка2636
8 Райо Вальекано2636
9 Реал Сосьедад2634
10 Севилья2633
11 Сельта2633
12 Жирона2632
13 Осасуна2532
14 Хетафе2630
15 Эспаньол2527
16 Леганес2627
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Алавес2623
19
Зона вылета
Валенсия2523
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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