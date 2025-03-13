Микель Артета: "Во втором тайме мы подустали"

Дата публикации: 13-03-2025 17:47

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о результативной ничьей с ПСВ (2:2) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Хорошо начали матч, быстро открыли счет, дважды выходили вперед, но, к сожалению, не смогли удержать победу. Во втором тайме команда ощутимо устала, что, думаю, было заметно. Когда приходится постоянно вносить изменения в состав, сыгранность неизбежно страдает," — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.