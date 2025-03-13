Лугано - Целе 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария), вместимость: 14873
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Целе, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Целе
Целе, Словения
|1
|вр
|Амир Саипи
|22
|зщ
|Айман Эль-Вафи
|17
|зщ
|Ларс Лукас Май
|5
|зщ
|Альбиан Хайдари
|46
|зщ
|Маттия Дзанотти
|23
|зщ
|Мильтон Валенсуэла
|29
|пз
|Хадж Махмуд
|8
|пз
|Анто Гргич
|11
|нп
|Ренато Штеффен
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|10
|нп
|Маттиа Боттани
|41
|вр
|Рикарду Силва
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|3
|зщ
|Дамьян Вуклишевич
|81
|зщ
|Клеман Неманич
|23
|зщ
|Жан Карничник
|19
|пз
|Марк Забуковник
|35
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|пз
|Свит Сешлар
|16
|пз
|Марио Квешич
|88
|пз
|Тамар Светлин
|47
|нп
|Армандас Кучис
Главные тренеры
|Альберт Риера
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Швейцария — Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Швейцария — Суперлига
|26-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05