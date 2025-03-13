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Лугано - Целе 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария), вместимость: 14873
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
Лугано
Целе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Целе, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Целе
Целе, Словения
1КосововрАмир Саипи
22МароккозщАйман Эль-Вафи
17ГерманиязщЛарс Лукас Май
5ШвейцариязщАльбиан Хайдари
46ИталиязщМаттия Дзанотти
23АргентиназщМильтон Валенсуэла
29ТуниспзХадж Махмуд
8ШвейцарияпзАнто Гргич
11ШвейцариянпРенато Штеффен
70ГрециянпГеоргиос Куциас
10ШвейцариянпМаттиа Боттани
41ПортугалияврРикарду Силва
2ИспаниязщХуанхо Ньето
3СловениязщДамьян Вуклишевич
81СловениязщКлеман Неманич
23СловениязщЖан Карничник
19СловенияпзМарк Забуковник
35ФранцияпзЛоган Делорье-Шобе
11СловенияпзСвит Сешлар
16Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
88СловенияпзТамар Светлин
47ЛитванпАрмандас Кучис
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЦеле1 : 0Лугано
09.03.2025Швейцария — Суперлига27-й тур2 : 1Лугано
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЦеле1 : 0Лугано
02.03.2025Швейцария — Суперлига26-й турЛугано0 : 3
23.02.2025Швейцария — Суперлига25-й тур1 : 0Лугано
15.02.2025Швейцария — Суперлига24-й турЛугано2 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЦеле1 : 0Лугано
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матч0 : 2Целе
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчЦеле2 : 2
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЦеле3 : 2
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 0Целе
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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