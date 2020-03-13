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Юргорден - Пафос 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 33000
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Юргорден
Пафос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Пафос, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Пафос
Пафос, Кипр
30ШвецияврМалькольм Нильссон
5ФинляндиязщМиро Теньо
4ШвециязщЯкоб Ларссон
27ЯпониязщКэйта Косуги
18ФинляндияпзАдам Штоль
22ШвецияпзПатрик Ослунд
6ФинляндияпзРасмус Шуллер
23СловенияпзНино Жугель
16НорвегияпзТобиас Гулликсен
15ШвецияпзОскар Фаллениус
20НорвегиянпТокмак Нгуен
1ХорватияврИвица Ивушич
5ИспаниязщДавид Гольдар
23НидерландызщДеррик Люккассен
19АргентиназщХонатан Сильва
7Бразилиязщ Бруно
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
88Португалияпз Пепе
22ШвецияпзМуамер Танкович
30РумынияпзВлад Драгомир
12ШвециянпКен Сема
10БразилиянпЖайро да Силва
Главные тренеры
ШвецияРоберт Бьёркнешё
ИспанияХуан Карлос Карседо
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПафос1 : 0Юргорден
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПафос1 : 0Юргорден
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЮргорден3 : 1
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 2Юргорден
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 1Юргорден
10.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202430-й турЮргорден3 : 1
09.03.2025Кипр — Первый дивизионПервый дивизион. 26-й турПафос0 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчПафос1 : 0Юргорден
01.03.2025Кипр — Первый дивизионПервый дивизион. 25-й тур2 : 1Пафос
24.02.2025Кипр — Первый дивизионПервый дивизион. 24-й тур0 : 2Пафос
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчПафос2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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