Лион - Стяуа 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Стяуа, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Стяуа
Бухарест, Румыния
|1
|вр
|Лукас Перри
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|18
|пз
|Райан Шерки
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|нп
|Эрнест Нуама
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|32
|вр
|Штефан Тырновану
|2
|зщ
|Валентин Крецу
|17
|зщ
|Михай Попеску
|30
|зщ
|Сиябонга Нгезана
|33
|зщ
|Ристо Радунович
|42
|пз
|Баба Альхассан
|8
|пз
|Адриан Шут
|11
|пз
|Давид Микулеску
|18
|пз
|Малком Эджума
|31
|пз
|Юри Чизотти
|7
|нп
|Флорин Тэнасе
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Элиас Хараламбус
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|05.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|21.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 5
|06.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|26.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.03.2025
|Румыния — Лига 1
|Лига 1. 30-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Румыния — Лига 1
|Лига 1. 29-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Румыния — Лига 1
|Лига 1. 28-й тур
|2 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05