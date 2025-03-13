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Лион - Стяуа 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Лион
Стяуа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Стяуа, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Стяуа
Бухарест, Румыния
1БразилияврЛукас Перри
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
15СШАпзТаннер Тессманн
31СербияпзНеманья Матич
18ФранцияпзРайан Шерки
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГананпЭрнест Нуама
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
32РумынияврШтефан Тырновану
2РумыниязщВалентин Крецу
17РумыниязщМихай Попеску
30ЮАРзщСиябонга Нгезана
33ЧерногориязщРисто Радунович
42ГанапзБаба Альхассан
8РумынияпзАдриан Шут
11РумынияпзДавид Микулеску
18ФранцияпзМалком Эджума
31ИталияпзЮри Чизотти
7РумыниянпФлорин Тэнасе
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
КипрЭлиас Хараламбус
История личных встреч
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСтяуа1 : 3Лион
05.11.2008Лига чемпионовГруппа F. 4-й турЛион2 : 0Стяуа
21.10.2008Лига чемпионовГруппа F. 3-й турСтяуа3 : 5Лион
06.12.2006Лига чемпионовГруппа E. 6-й турЛион1 : 1Стяуа
26.09.2006Лига чемпионовГруппа E. 2-й турСтяуа0 : 3Лион
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Лион
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСтяуа1 : 3Лион
02.03.2025Франция — Лига 124-й турЛион2 : 1
23.02.2025Франция — Лига 123-й турЛион2 : 3
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур1 : 4Лион
09.03.2025Румыния — Лига 1Лига 1. 30-й турСтяуа1 : 0
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСтяуа1 : 3Лион
02.03.2025Румыния — Лига 1Лига 1. 29-й тур0 : 0Стяуа
23.02.2025Румыния — Лига 1Лига 1. 28-й турСтяуа2 : 1
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчСтяуа2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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