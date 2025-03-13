Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|пз
|Каземиро
|13
|пз
|Патрик Доргу
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.11.2022
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2022
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|25.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|18.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 4
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0
|23.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05