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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
18 Бразилия пз Каземиро
13 Дания пз Патрик Доргу
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Испания вр Алекс Ремиро
6 Испания зщ Ариц Элустондо
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
22 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Реал Сосьедад1 : 1Манчестер Юнайтед
03.11.2022 Лига Европы Группа E. 6-й тур Реал Сосьедад0 : 1Манчестер Юнайтед
08.09.2022 Лига Европы Группа E. 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед0 : 0Реал Сосьедад
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 4Манчестер Юнайтед
05.11.2013 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Реал Сосьедад0 : 0Манчестер Юнайтед
23.10.2013 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Реал Сосьедад
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Реал Сосьедад1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Реал Сосьедад0 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Реал Сосьедад1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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