В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Кисляку

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по связям ЦСКА, прокомментировал новости об интересе «Спартака» к Матвею Кисляку. Ранее ряд источников сообщили, что представители «красно-белых» уже общались с агентами полузащитника на предмет возможного сотрудничества.



«Заполучить Кисляка могут хотеть многие. С учетом того, как он проявляет себя, иначе и быть не могло. Однако у Матвея действующее соглашение на 5 лет и отличные оценки от тренера. При таких обстоятельствах о переходе даже говорить не стоит», - отметил Брейдо в Telegram-канале.



Контракт Кисляка с «армейцами» истекает в 2028 году. В этом сезоне на счету 19-летнего хавбека 19 игр (1 забитый мяч).



Transfermarkt.de оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 1,2 млн евро.