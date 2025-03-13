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Тоттенхэм - АЗ Алкмар 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Тоттенхэм Хотспур
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - АЗ Алкмар, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
14 Англия пз Арчи Грей
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
16 Япония зщ Сеия Маикума
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Нидерланды пз Йорди Класи
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
11 Гана нп Ибрахим Садик
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Бельгия Мартен Мартенс
История личных встреч
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0АЗ Алкмар
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур АЗ Алкмар1 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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