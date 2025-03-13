Тоттенхэм - АЗ Алкмар 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - АЗ Алкмар, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|14
|пз
|Арчи Грей
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|16
|зщ
|Сеия Маикума
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Йорди Класи
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|11
|нп
|Ибрахим Садик
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Мартен Мартенс
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|13.03
| Стяуа
Лион
|1 : 3
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05