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«Рома» объявила о продлении контракта с Паредесом

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

«Рома» посредством своего официального сайта объявила о пролонгации сотрудничества с Леандро Паредесом. Новый контракт с аргентинским футболистом будет действовать до середины 2026 года.

«Поздравляем, Лео!» - гласит сообщение на сайте «джаллоросси».

Паредес оказался в «Роме» в 2014 году. В 2017-м состоялся его трансфер в «Зенит», откуда спустя 1,5 года опорник ушел на повышение в «ПСЖ». В августе 2023 года Леандро вернулся в Рим. В текущей кампании Паредес поучаствовал в 27 поединках, забил 1 мяч и отдал 2 результативных паса.

«Трансфермаркт» оценивает 30-летнего игрока в 5 000 000 евро.

В 2022 году Паредес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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