Рафинья стал фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по версии «Goal»

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

Согласно сведениям Goal.com, Рафинья из «Барселоны» занимает первое место в списке номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году. Вторая позиция за Ламином Ямалем («Барселона»), третье место у Усмана Дембеле («ПСЖ»).



В пятерке есть и более возрастные игроки: Роберт Левандовски из «Барселоны» и Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль». Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, представляющий «Реал», идет в этом рейтинге на 7-й строчке, а его партнер по мадридской команде Джуд Беллингем – десятый.



Примечательно, что лидера атаки «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда нет даже в топ-20 основных претендентов.



Напомним, в прошлом году «Золотого мяча» был удостоен опорный полузащитник «Ман Сити» Родри.