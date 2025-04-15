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Рафинья стал фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по версии «Goal»

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

Согласно сведениям Goal.com, Рафинья из «Барселоны» занимает первое место в списке номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году. Вторая позиция за Ламином Ямалем («Барселона»), третье место у Усмана Дембеле («ПСЖ»).

В пятерке есть и более возрастные игроки: Роберт Левандовски из «Барселоны» и Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль». Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, представляющий «Реал», идет в этом рейтинге на 7-й строчке, а его партнер по мадридской команде Джуд Беллингем – десятый.

Примечательно, что лидера атаки «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда нет даже в топ-20 основных претендентов.

Напомним, в прошлом году «Золотого мяча» был удостоен опорный полузащитник «Ман Сити» Родри.

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