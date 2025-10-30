«Арсенал» одолел «Брайтон энд Хоув Альбион» в четвертом раунде Кубка английской лиги

Дата публикации: 30-10-2025 02:53

В Лондоне завершился поединок четвёртого раунда Кубка английской лиги, где сошлись местный «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Столичный клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0 и тем самым обеспечил себе выход в следующий этап турнира. Матч проходил на домашнем стадионе «канониров» — «Эмирейтс», вместившем в этот вечер множество болельщиков, которые горячо поддерживали своих любимцев. Главным судьёй встречи был Самуэль Барротт из Йоркшира, который уверенно контролировал ход матча.

Открыть счёт в этой напряжённой игре удалось молодому футболисту «Арсенала» Итану Нванери — его точный удар на 57-й минуте стал приятным сюрпризом для болельщиков. Спустя 19 минут, на 76-й минуте, результат удвоил Букайо Сака, вновь продемонстрировавший своё мастерство и отличное взаимодействие с партнёрами по команде. Обе команды показывали содержательный и динамичный футбол, но преимущество по владению мячом и созданным моментам было на стороне хозяев поля.

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», который в прошлом финале сумел переиграть «Ливерпуль» со счётом 2:1. Следующий финал Кубка запланирован на 22 марта 2026 года, и интрига нынешнего розыгрыша только нарастает по мере приближения этой даты.