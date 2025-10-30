«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче Кубка английской лиги

Дата публикации: 30-10-2025 02:54

В 1/8 финала Кубка английской лиги болельщики стали свидетелями зрелищного и напряжённого матча между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, где хозяева принимали титулованный лондонский клуб. С первых минут матча темп был высоким, а игроки обеих команд демонстрировали атакующий футбол.

Уже на 5-й минуте полузащитник «Челси» Андрей Сантос открыл счёт, поразив ворота «Вулверхэмптона». На 15-й минуте преимущества гостей увеличилось — нападающий Тайрик Джордж удвоил результат. Под конец первого тайма, на 41-й минуте, форвард Эстевао забил ещё один мяч, закрепив убедительный перевес «синих» к перерыву.

Однако «волки» не собирались сдаваться. Сразу после перерыва, на 48-й минуте, нападающий хозяев Толуваласе Арокодаре отквитал один гол, а на 73-й минуте защитник Давид Мёллер Вольфе сократил разницу до минимума, вновь обострив интригу. На 86-й минуте ситуация осложнилась для «Челси»: форвард Лиам Делап получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив гостей в меньшинстве.

Тем не менее, несмотря на численное преимущество хозяев, на 89-й минуте нападающий «Челси» Джейми Гиттенс забил четвёртый мяч гостей. В добавленное время Вольфе оформил дубль, сократив отставание «Вулверхэмптона» до минимального. Однако матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси». Таким образом, клуб из Лондона выходит в следующий раунд Кубка, а матч запомнится болельщикам своей результативностью и драматичной развязкой.