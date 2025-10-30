«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» всухую в поединке Кубка английской лиги

Дата публикации: 30-10-2025 02:54

В 1/8 финала Кубка английской лиги прошёл захватывающий поединок между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом». Матч состоялся на легендарном стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, где хозяева поля порадовали своих болельщиков уверенной победой со счетом 2:0 и прошли в следующий этап турнира.

Счет в матче был открыт уже на 24-й минуте: точный удар защитника Фабиана Шера позволил «сорокам» выйти вперед. Гости пытались навязать борьбу, однако уже на 50-й минуте форвард «Ньюкасла» Ник Вольтемаде удвоил преимущество, закрепив лидерство своей команды, и установил окончательный итог встречи.

На пути к 1/8 финала «Ньюкасл» уверенно справился с «Брэдфорд Сити», одержав победу 4:1, а «Тоттенхэм» оставил за бортом турнира «Донкастер Роверс» со счетом 3:0. Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед» — в финале прошлого розыгрыша клуб одолел «Ливерпуль» с результатом 2:1. Финальная встреча нынешнего сезона намечена на 22 марта 2026 года, и болельщики с нетерпением ждут, кто же поборется за престижный трофей в этот раз.