Дата публикации: 30-10-2025 02:57

29 октября 2025 года в Лиссабоне состоялся захватывающий четвертьфинальный матч Кубка португальской лиги. Лиссабонская команда Бенфика продемонстрировала впечатляющую игру, уверенно переиграв клуб Тондела. Встреча на стадионе Эштадиу да Луш завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Под руководством знаменитого тренера Жозе Моуринью, Бенфика зашла вперед уже с первых минут. Николас Отаменди воспользовался пенальти и открыл счет, задав тон всему матчу. Во второй половине встречи орлы продолжили доминировать: забили Доди Лукебакио и Вангелис Павлидис, что окончательно закрепило победу команды.

Украинский полузащитник Георгий Судаков был включён в стартовый состав и провел на поле 77 минут, после чего был заменен. Важно отметить, что в начале второго тайма Георгий сумел отправить мяч в ворота соперника, однако гол отменили после просмотра видеоповтора VAR из-за офсайда, что стало спорным моментом встречи.

Другой украинский игрок, вратарь Анатолий Трубин, на этот раз остался в запасе и не вышел на поле во время встречи.

Таким образом, Бенфика обеспечила себе место в полуфинале турнира, где её уже ждут сильнейшие соперники — команды Брага и Спортинг. Завершит стадию 1/4 финала матч между клубами Порту и Витория Гимараеш, который назначен на 4 декабря. Этот поединок обещает быть не менее напряжённым и интересным для болельщиков.