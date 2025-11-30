Александер Исак высказался о своем дебютном голе за «Ливерпуль» в АПЛ

Дата публикации: 30-11-2025 22:43

Форвард Ливерпуля Александер Исак поделился эмоциями по поводу своего дебютного гола за команду в английской Премьер-лиге. Шведский футболист отличился в матче 13-го тура против Вест Хэм Юнайтед, внеся вклад в победу своей команды со счетом 2:0.

«Я прекрасно осознавал, что мой первый гол за Ливерпуль в чемпионате Англии — лишь вопрос времени, поэтому старался работать над собой, чтобы набрать лучшие кондиции. Несмотря на то, что еще есть над чем трудиться, ощущение от сегодняшнего гола для меня особенное. Чувствую огромную радость — мы выиграли очень важный матч, а это всегда вдохновляет команду на новые успехи. Вся атмосфера в нашем коллективе сегодня великолепна, и я очень благодарен ребятам за поддержку. Как нападающему, для меня крайне важны голы, ведь они придают мне уверенность и энергию для новых достижений», — приводит слова Исака Sky Sports.

«Теперь важно правильно воспользоваться этим успехом — не останавливаться, спокойно двигаться вперед, сохранять концентрацию на тренировках и в каждом следующем матче. Упорная работа — это ключ к тому, чтобы удерживать команду в отличной форме и на позитивной волне», — подчеркнул футболист.

Напомним, что Александер Исак присоединился к «Ливерпулю» летом 2025 года. В текущем сезоне нападающий уже успел провести 11 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, демонстрируя постепенно растущую адаптацию и желание помогать команде добиваться новых побед.