«Арсенал» не сумел обыграть «Челси» в 13-м туре АПЛ

Дата публикации: 30-11-2025 22:44

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел яркий поединок 13-го тура английской Премьер-лиги между местным "Челси" и "Арсеналом". Матч, вызвавший большой интерес у болельщиков, обслуживал известный рефери Энтони Тейлор. Противостояние закончилось результативной ничьей - обе команды забили по одному мячу, счет 1:1.

В первом тайме матча произошел драматичный эпизод - на 38-й минуте полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо был удален с поля за грубый фол против игрока "Арсенала" Микеля Мерино. Оставшись в меньшинстве, хозяева площадки были вынуждены перестраивать игру, однако это не помешало им проявить характер. Уже на старте второго тайма, на 48-й минуте, защитник "синих" Трево Чалоба сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперед. Но гости, ведомые Микелем Артетой, достаточно быстро восстановили равновесие. На 59-й минуте Микель Мерино отличился точным ударом по воротам "Челси", установив финальный счет матча.

После этого тура "Челси", под руководством Энцо Марески, набирает 24 очка и сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" же продолжает уверенно лидировать, имея 30 очков и находясь на вершине standings. Оба коллектива демонстрируют хороший футбол и сохраняют амбиции на высокие места.

В следующем туре, который состоится 3 декабря, "Челси" примет дома "Лидс Юнайтед", а "Арсенал" на выезде сыграет против "Брентфорда". Болельщиков ожидают интересные встречи и новая борьба за важные очки сезона.