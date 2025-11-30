"Аталанта" одолела "Фиорентину" в матче 13-го тура Серии А

Дата публикации: 30-11-2025 22:46

Завершился матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Аталанта» (Бергамо) и «Фиорентина» (Флоренция). Победу в этом противостоянии одержали хозяева поля – коллектив из Бергамо взял верх со счётом 2:0. Матч проходил на стадионе «Джевисс - Атлети Адзурри д'Италия» в присутствии многочисленных болельщиков, которые активно поддерживали свою команду. Главным арбитром встречи выступил Маттео Марченаро, представляющий футбольную федерацию Италии.

Счёт в игре был открыт на 41-й минуте, когда отличился защитник хозяев Одилон Коссуну, грамотно воспользовавшийся ошибкой в защите соперника. Сразу после перерыва, на 51-й минуте, преимущество «Аталанты» удвоил Адемола Лукман, реализовав красивую атаку своей команды и тем самым окончательно закрепил успех бергамасков.

Благодаря этой важной победе, «Аталанта» увеличила количество набранных очков до 16 и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, «Фиорентина» остаётся на 19-й позиции, имея в своём активе 6 очков, и продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе итальянского первенства.

В рамках следующего тура 6 декабря «Аталанта» отправится в гости к «Вероне», где постарается развить успех, а «Фиорентина» в тот же день сыграет на выезде против «Сассуоло», надеясь улучшить своё турнирное положение.