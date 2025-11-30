01:24 ()
Рома - Наполи 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
30 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Рома
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
22ИспаниязщМарио Эрмосо
4ИталияпзБриан Кристанте
8ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
17ФранцияпзМану Коне
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
7БразилиянпДавид Нерес
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
02.02.2025Италия — Серия А23-й турРома1 : 1Наполи
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0Рома
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2Рома
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
29.11.2020Италия - Серия А9-й турНаполи4 : 0Рома
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турРома2 : 1
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 3Рома
09.11.2025Италия — Серия А11-й турРома2 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 2Рома
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Рома
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турНаполи2 : 0
22.11.2025Италия — Серия А12-й турНаполи3 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Наполи
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНаполи0 : 0
01.11.2025Италия — Серия А10-й турНаполи0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1218
9 Удинезе1318
10 Сассуоло1317
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1311
15 Дженоа1311
16 Парма1311
17 Пиза1210
18
Зона вылета
Лечче1210
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона136

