Рома - Наполи 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
30 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|нп
|Давид Нерес
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Антонио Конте
История личных встреч
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Сассуоло
|13
|17
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|13
|11
|15
|Дженоа
|13
|11
|16
|Парма
|13
|11
|17
|Пиза
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6