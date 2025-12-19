Нико Пас отверг предложения «Манчестер Сити» и «Челси» - полузащитник стремится только в «Реал»

Дата публикации: 19-12-2025 23:07

В течение последних недель атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас стал объектом интереса сразу нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает издание TEAMtalk, предложения о переходе поступили от таких грандов, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Однако 21-летний аргентинский футболист предпочёл всем этим вариантам возможность вернуться в мадридский «Реал», выпускником академии которого он является. Нико Пас своим решением дал понять - приоритетом для него остаётся продолжение карьеры именно в стане «сливочных».

По информации источника, руководство «Реала» внимательно следит за развитием молодого хавбека и оценивает его потенциал очень высоко. В клубе рассматривают вариант оформления его возвращения предстоящим летом, чтобы усилить конкуренцию в полузащите и укрепить резерв команды. Для Нико Паса это станет шансом вновь проявить себя в одном из сильнейших клубов мира и доказать свою состоятельность на самом высоком уровне.

В текущем сезоне игрок провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Такие показатели подтверждают его стабильность и полезность на поле. Контракт Нико Паса с «Комо» рассчитан до лета 2028 года, а по оценкам портала Transfermarkt его рыночная стоимость уже достигла 55 миллионов евро. Интерес со стороны топ-клубов неудивителен - полузащитник регулярно демонстрирует высокий уровень игры и обладает большим потенциалом для дальнейшего роста.

Таким образом, ближайшее трансферное окно может стать одним из ключевых моментов в карьере молодого аргентинца. Возвращение в мадридский «Реал» выглядит наиболее желанным и перспективным вариантом для Нико Паса, который мечтает защищать цвета родного клуба на самых престижных футбольных аренах Европы.