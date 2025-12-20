Флик высказался о слухах по поводу возможного продления контракта с «Барселоной»

Дата публикации: 20-12-2025 16:47

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи, которые появились в прессе относительно возможности продления его контракта с каталонским клубом. Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» рассматривает вариант продления сотрудничества с немецким специалистом до лета 2028 года, а сам Флик уже вошёл в рабочий ритм и отметил, что находит работу в команде вдохновляющей.

«Полтора года для тренера - это значительный срок. Я очень доволен возможностью работать в таком большом клубе, как «Барселона». Особенно приятно взаимодействовать с Деку (спортивный директор «Барселоны». - Прим. «Чемпионата») и всем остальным коллективом. Мой персонал просто фантастический, а атмосфера в клубе отличная. Я оказался здесь благодаря доверию президента [Жоана Лапорты], и для меня очень важно, чтобы это доверие сохранялось. Остаться в клубе ещё на полтора года - это для меня вполне нормально, но не менее важно и то, останется ли президент на своём посту. Если команда будет показывать хорошие результаты и побеждать в важных матчах, всем от этого будет только лучше», - приводит слова Флика AS.

В данный момент трудовое соглашение 60-летнего немецкого тренера рассчитано до лета 2027 года. Однако ситуация может измениться, если стороны придут к новому соглашению. Для Флика работа в «Барселоне» - это не только шанс реализовать амбиции, но и уникальная возможность расти вместе с командой, разделяя общие цели и устремления клуба. Руководство также считает, что долгосрочное сотрудничество с тренером позволит сохранить стабильность и двигаться вперёд на европейской арене.