41-летний Тиаго Силва стал игроком «Порту»

Дата публикации: 20-12-2025 21:57

Бразильский защитник Тьяго Силва официально стал игроком португальского клуба «Порту». Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте команды.

Опытный футболист заключил краткосрочный контракт, который рассчитан до июня 2026 года. Также предусмотрена опция продления соглашения еще на один год - до лета 2027 года. Известно, что к трансферу проявили особый интерес президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш и главный тренер Франческо Фариоли, которые видят в Силве важное усиление для клуба в новом сезоне.

До перехода в португальский клуб Силва играл за «Флуминенсе». В составе бразильской команды защитник суммарно провёл 212 матчей, сумев отличиться 19 забитыми мячами и был капитаном коллектива. За годы выступлений за «Флуминенсе» Тьяго Силва помог своей команде выиграть Кубок Бразилии в 2007 году, а также стал одним из самых уважаемых футболистов клуба благодаря своему профессионализму и лидерским качествам.

Напомним, что Силва перешел в «Порту» на правах свободного агента после окончания контракта с предыдущим клубом. Ожидается, что его опыт и мастерство помогут португальскому коллективу успешно выступать как на внутренней арене, так и в еврокубках.