«Манчестер Юнайтед» и «Милан» планируют провести товарищескую встречу в Саудовской Аравии

Дата публикации: 24-12-2025 13:26

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность провести товарищеский матч в Саудовской Аравии в феврале 2026 года. По данным издания The Times, руководство английской команды обнаружило свободное окно в своем календаре и планирует организовать коммерческий выезд на Ближний Восток с участием основного состава игроков.

На сегодняшний день матч предварительно запланирован на середину февраля 2026 года. Сообщается, что переговоры между представителями "Манчестер Юнайтед" и саудовской стороной уже велись, однако официального подтверждения и подписанных соглашений пока нет. Одним из вариантов соперников для этой встречи значится миланский "Милан", что придаёт ожидаемому мероприятию ещё больший интерес со стороны болельщиков и экспертов. В случае успешного завершения переговоров подобная встреча привлечёт внимание зрителей и будет рассматриваться не только как спортивное событие, но и как важная часть коммерческой стратегии обеих команд.

Потенциальный товарищеский матч поможет клубам расширить своё присутствие на глобальном рынке и значительно укрепить свои бренды за пределами европейского континента. Такой шаг также способствует развитию футбольной культуры в странах Ближнего Востока и позволяет знаменитым европейским клубам по-новому познакомить со своей игрой местных фанатов.

