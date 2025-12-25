«Эспаньол» перед матчем с «Барселоной» натянет сетку на трибунах из-за Гарсии

Дата публикации: 25-12-2025 01:18

Клуб Эспаньол собирается принять дополнительные меры по обеспечению безопасности во время предстоящего домашнего матча против Барселоны, который запланирован на 3 января. Об этом сообщает издание Marca.

Как утверждает источник, на одном из секторов стадиона будет установлена специальная защитная сетка. Эта мера направлена на предотвращение возможного бросания предметов на поле, особенно в сторону голкипера Барселоны Жоана Гарсии. Напомним, этим летом Гарсия сменил клуб и перебрался из Эспаньола в стан сине-гранатовых, что вызвало волну эмоций среди болельщиков команды из Корнельи-Эль Прат.

Руководство Эспаньола не хочет допускать ситуаций, которые могут повлиять на атмосферу на стадионе и спровоцировать какие-либо инциденты, особенно при возвращении Жоана Гарсии. Клуб надеется, что дополнительные меры и сдержанная поддержка болельщиков помогут сохранить порядок и избежать неприятных последствий во время матча.

Сейчас Эспаньол располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея 33 очка после 17 сыгранных туров. Команда уверенно борется за высокие места и стремится сохранять положительный имидж как на поле, так и за его пределами.