Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф поделился своим мнением о нападающем мадридского "Реала" Килиане Мбаппе, а также отметил различия между ним и легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

"Определенно нет. Его нельзя сравнивать с Зиданом. Сравнивать карьеры и времена сложно, ведь у каждого игрока своя история и путь в футболе. То, на что был способен Зидан и как он вел себя на поле и за его пределами - это то, что многие любят и уважают в нем. Зидан обладал невероятным талантом и харизмой, которые сложно повторить. Килиан Мбаппе, несмотря на свои выдающиеся физические данные и достижения в футболе, сталкивался с определёнными разногласиями и трудностями в личной жизни, которые вызвали неоднозначную реакцию среди болельщиков во Франции. Уже сейчас можно сказать, что Мбаппе отличный игрок и умный молодой человек, но ему всё еще нужно много работать и совершенствоваться как на поле, так и вне его.

Лебёф отметил, что только когда карьера Мбаппе подойдет к концу, можно будет точно оценить, сможет ли он войти в один ряд с такими великими игроками, как Зидан. Впрочем, Франк Лебёф признался, что гордится успехами Килиана и поддерживает его развитие. "Однако, чтобы действительно стать одним из лучших в истории, Мбаппе должен показывать еще больше на футбольном поле. Мне хочется увидеть в нем не просто отличного футболиста, а настоящего лидера - тогда можно будет сказать: Вау, какой игрок", - приводит слова Лебёфа Goal.com.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе уже провел за свой клуб 24 матча во всех турнирах, где отметился 27 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года нападающий четыре раза выходил на поле за сборную Франции, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Эти результаты говорят о его эффективности и исключительной работоспособности, однако для того, чтобы достичь статуса великого, ему предстоит преодолеть ещё немало трудностей и по-настоящему раскрыть свой потенциал на международной арене.