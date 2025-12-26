Дмитрий Пятибратов претендует на пост главного тренера казахстанского клуба

Дата публикации: 26-12-2025 21:03

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился, что у него появилась возможность возглавить один из клубов Казахстана. По словам специалиста, он уже начал переговоры с заинтересованными представителями клуба. Тренер подчеркнул, что в настоящий момент открыт к новым предложениям и рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры.

«Желание вернуться к работе у меня, безусловно, есть. Сейчас я продолжаю переговоры с несколькими клубами. Буквально 20 минут назад у меня состоялся телефонный разговор с потенциальным работодателем. Все знают, что в профессии тренера многое решается быстро, но бывает, что процесс затягивается и ждать приходится дольше.

Пока я не могу раскрывать всех подробностей, однако скажу, что речь идёт о предложениях как из России, так и из Казахстана. Для меня важно, чтобы был интересный творческий процесс, чтобы была система с конкретными задачами и целью. Важна хорошо выстроенная дорожная карта для клуба. Я рассматриваю предложения не только от российских команд ФНЛ, но и от клубов Казахстана, Азербайджана, а также РПЛ. Главное для меня - понимать, какие передо мной будут ставиться задачи и цели», - рассказал Пятибратов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.