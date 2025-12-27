Эдуард Сперцян прокомментировал присуждение звания лучшего футболиста года в Армении

Дата публикации: 27-12-2025 18:29

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился своими впечатлениями после того, как во второй раз был признан лучшим футболистом года в Армении по итогам 2025 года.

«Для меня это действительно большая честь - получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я хочу искренне поблагодарить всех, кто отдавал за меня свои голоса, кто всегда верил и поддерживал меня на протяжении этого непростого сезона. Во многих моментах год был сложным, были как взлёты, так и падения, однако именно такие испытания делают нас только сильнее - формируют наш характер и профессионализм.

Особенную благодарность хочу выразить всей сборной Армении - своим товарищам по команде, тренерскому штабу, сотрудникам, а также тем, кто выходит на поле и борется с каждым соперником ради нашей страны. Для меня это большая гордость - представлять Армению на международном уровне и защищать честь национальной команды.

Не могу не отметить и болельщиков, чья поддержка ощущается в каждом матче и даже за пределами стадиона. Благодаря вашей вере мы обретаем дополнительные силы и мотивацию. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, впереди ещё много работы и новых целей. Всё самое интересное только начинается», - написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Для Эдуарда Сперцяна это уже второй подобный успех - до этого престижной награды он удостаивался в 2022 году, также становясь лучшим футболистом Армении.