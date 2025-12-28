«Бавария» заинтересовалась футболистом, который находится в сфере интересов «Зенита»

Дата публикации: 28-12-2025 00:55

Мюнхенский клуб "Бавария" проявляет серьезный интерес к молодому 19-летнему крайнему нападающему "Васко да Гама" Райану, о чём сообщает издание UOL.

По информации источника, скауты "Баварии" уже давно наблюдают за выступлениями Райана, однако в последние недели руководство немецкого клуба стало более активно вести переговоры с агентами футболиста. В "Васко да Гама" прекрасно осведомлены о заинтересованности европейского гранда и открыты к диалогу по поводу возможного трансфера игрока. Сам футболист также выразил желание перебраться в Европу - именно "Бавария" является для него наиболее привлекательным вариантом продолжения карьеры на данном этапе. Сообщается, что бразильский клуб оценивает стоимость своего талантливого игрока примерно в 50 млн евро, однако готов рассмотреть предложения от 45 млн евро и выше.

Ранее стало известно, что интерес к Райану проявлял и санкт-петербургский "Зенит". Российский клуб делал официальный запрос по этому трансферу, предложив сумму в размере 30 млн евро, однако представители "Васко да Гама" сразу же отклонили этот вариант, посчитав его недостаточно выгодным.

Райан выступает за основную команду "Васко да Гама" с лета 2023 года. За это время перспективный вингер успел провести в общей сложности 97 матчей во всех турнирах, где отметился 23 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт нападающего рассчитан с клубом до конца 2028 года, что дает "Васко да Гама" хорошую позицию на переговорах о трансфере. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Райана сейчас составляет 25 млн евро, однако за реальные переговоры сумма может значительно возрасти, учитывая высокий интерес европейских клубов и невысокий возраст футболиста. Таким образом, грядущее межсезонье может стать определяющим в карьере юного бразильского таланта.