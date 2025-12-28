Один из ведущих футболистов сборной Украины может в январе пополнить состав «Галатасарая»

Дата публикации: 28-12-2025 12:57

Как сообщают турецкие СМИ, футбольный клуб Галатасарай из Стамбула проявляет серьёзный интерес к защитнику ливерпульского Эвертона Виталию Миколенко. По информации издания Fotospor, руководство Галатасарая рассматривает возможность подписания украинского футболиста уже во время предстоящего зимнего трансферного окна, чтобы усилить оборонительную линию команды для дальнейшей борьбы в национальных турнирах и на европейской арене.

В настоящее время контракт Миколенко с Эвертоном истекает в конце текущего сезона, что даёт Галатасараю хороший шанс договориться о трансфере на выгодных условиях. Кроме того, ранее в прессе появлялись сообщения о вероятном уходе Виталия летом – тогда футболист мог бы перейти в другой клуб на правах свободного агента. Также некоторое время обсуждалась идея обмена Миколенко на защитника Фулхэма Энтони Робинсона, однако такая сделка так и не состоялась.

В этом сезоне 26-летний украинский игрок уже провёл за Эвертон 16 официальных матчей во всех соревнованиях, но пока не отличился ни забитыми мячами, ни голевыми передачами. Несмотря на отсутствие результативных действий, Миколенко продолжает считаться важной фигурой в составе английской команды. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Миколенко в 25 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных украинских футболистов за рубежом. Руководство Галатасарая, по сообщениям СМИ, готово рассмотреть различные пути достижения соглашения и сделать футболисту достойное предложение.