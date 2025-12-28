Витинья из ПСЖ признался, что мечтает поиграть под руководством Гвардиолы

Дата публикации: 28-12-2025 12:58

Полузащитник ПСЖ Витинья поделился своими мыслями о тренировочном процессе и тренерах, с которыми ему хотелось бы поработать. Португальский хавбек отметил, что с большим интересом относился бы к возможности поиграть под началом главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Отвечая на вопрос о потенциальном наставнике, с которым бы он хотел сотрудничать, игрок подчеркнул:

- Если рассуждать логично, я бы, наверное, выбрал Гвардиолу. Его подход к футболу очень близок к тому, что исповедует Луис Энрике - это одна философия, ориентированная на контроль мяча и доминирование на поле. Такие принципы мне действительно по душе, поэтому мне очень интересно было бы почувствовать, каково это - тренироваться под его руководством.

В то же время Витинья добавил, что чувствует себя комфортно в Париже: - Сейчас я полностью доволен своим положением. Мне нравится выступать за этот клуб, и я получаю удовольствие от работы с нынешним тренером. Это очень важно для меня, и я хочу это подчеркнуть, - приводит слова футболиста издание A Bola.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Витиньи уже пять забитых мячей и семь результативных передач в 21 матче за столичный клуб. Португалец продолжает доказывать свою значимость и вносит весомый вклад в успехи ПСЖ на внутренней и европейской аренах.