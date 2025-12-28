Пирс Морган рассказал, почему считает Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории

Дата публикации: 28-12-2025 12:59

Известный британский журналист Пирс Морган поделился своим мнением о невероятной результативности нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португальский нападающий недавно оформил дубль в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где его команда одержала уверенную победу над "Аль-Охдуд" со счетом 3:0. Благодаря этим голам, он довёл свой личный счет забитых мячей в профессиональной карьере до 956.

Пирс Морган отметил, что Роналду не перестает поражать ворота соперников - вне зависимости от страны, команды и уровня соревнования. По его словам, можно долго спорить о том, кто достоин титула лучшего футболиста в истории, но никто не станет отрицать, что Криштиану Роналду - величайший и самый неутомимый бомбардир за всю историю футбола. Такую точку зрения Морган выразил в своей публикации в соцсети X.

Стоит добавить, что "Аль-Наср" уверенно стартовал в нынешнем чемпионате: клуб набрал 30 очков из 30 возможных в десяти турах, уверенно расположившись на первом месте турнирной таблицы. Ближайший преследователь, "Аль-Хиляль", занимает второе место и отстает на четыре очка. Таким образом, Криштиану Роналду продолжает доказывать свою уникальность и влияние не только на индивидуальном уровне, но и помогает команде добиваться выдающихся результатов.