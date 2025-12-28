Неожиданное решение чемпиона Италии: футболист киевского Динамо получит контракт
Вингер французского клуба "Мец" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", привлекает внимание сразу нескольких сильных команд из ведущих европейских чемпионатов.
По информации журналиста Экрема Конура, 22-летним грузинским футболистом заинтересованы такие клубы, как "Лион", "Лилль", "Лацио", "Вильярреал" и "Наполи". В настоящее время эти команды уже начали переговоры с представителями игрока и "Динамо" по поводу возможного трансфера.
Цитаишвили сейчас выступает в аренде за "Мец" до конца текущего сезона, и демонстрирует отличную игру в Лиге 1. В данном сезоне он провёл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до июня 2026 года, что свидетельствует о долгосрочных планах киевского клуба на данного игрока.
Высокая результативность и перспективный возраст Георгия делают его привлекательным для многих европейских клубов, и в ближайшее время может состояться переход, который позволит вингеру продолжить карьеру в одном из сильнейших чемпионатов Европы.