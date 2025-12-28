Неожиданное решение чемпиона Италии: футболист киевского Динамо получит контракт

Дата публикации: 28-12-2025 13:59

Вингер французского клуба "Мец" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", привлекает внимание сразу нескольких сильных команд из ведущих европейских чемпионатов.

По информации журналиста Экрема Конура, 22-летним грузинским футболистом заинтересованы такие клубы, как "Лион", "Лилль", "Лацио", "Вильярреал" и "Наполи". В настоящее время эти команды уже начали переговоры с представителями игрока и "Динамо" по поводу возможного трансфера.

Цитаишвили сейчас выступает в аренде за "Мец" до конца текущего сезона, и демонстрирует отличную игру в Лиге 1. В данном сезоне он провёл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до июня 2026 года, что свидетельствует о долгосрочных планах киевского клуба на данного игрока.

Высокая результативность и перспективный возраст Георгия делают его привлекательным для многих европейских клубов, и в ближайшее время может состояться переход, который позволит вингеру продолжить карьеру в одном из сильнейших чемпионатов Европы.



