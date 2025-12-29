«Фенербахче» намерен выложить €35 млн за форварда «Милана»

Дата публикации: 29-12-2025 22:26

Форвард Милана Кристофер Нкунку оказался в сфере интересов турецкого клуба Фенербахче, как утверждает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х. По данным источника, руководство турецкой команды рассматривает два варианта – аренда игрока или покупка трансфера за сумму от 30 до 35 миллионов евро. Стоит отметить, что за талантливым французским нападающим также следят представители клубов из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги, что подчеркивает высокий спрос на него на европейском футбольном рынке.

Кристофер Нкунку связан контрактом с Миланом до 30 июня 2030 года, что говорит о серьезных планах итальянского клуба на этого футболиста. В нынешнем сезоне француз уже успел провести 15 матчей во всех официальных соревнованиях, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами, что подтверждает его значимость для команды. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро. В ближайшее время возможно развитие ситуации – в случае выгодного предложения Милан может пересмотреть свое отношение к трансферу Нкунку, если поступит солидное предложение со стороны Фенербахче или других европейских клубов.