Бывший футболист «Манчестер Сити» возглавил команду, которой владеет Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Гаэль Клиши был официально назначен главным тренером французского клуба «Кан». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб "Кан" с радостью объявляет о назначении Гаэля Клиши на пост главного тренера профессиональной команды. Благодаря обширному опыту выступлений на самом высоком уровне и глубокому пониманию современного футбола, Клиши привнесет в коллектив современный подход, дисциплину и новые стандарты подготовки.

В игровой карьере Гаэль Клиши защищал цвета таких известных клубов, как "Арсенал" и "Манчестер Сити". После успешной карьеры в Англии он стал играющим тренером в турецком "Истанбул Башакшехир", а затем продолжил этот опыт в швейцарском "Серветте". После завершения выступлений на клубном уровне Гаэль принял приглашение поработать в тренерском штабе молодёжной сборной Франции до 21 года, где присоединился к Тьерри Анри. Вместе с командой он добился значительного результата - второе место на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Помогать Гаэлю Клиши в новой роли будет Марвин Эсор, который сохранит свое место в нынешнем тренерском штабе клуба, способствуя непрерывности работы и преемственности идей.

Руководство "Кана" выражает радость и поддержку новому наставнику, подчеркивая свою заинтересованность в достижении поставленных целей во второй части сезона. Клуб уверен, что с новым главным тренером команда сможет решать сложные задачи и двигаться только вперед.

Интересным фактом является то, что Гаэль Клиши когда-то уже играл за "Кан" на раннем этапе своей профессиональной карьеры. Сегодня мажоритарным акционером клуба является форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, что делает проект особенно амбициозным. В настоящий момент "Кан" выступает в третьем дивизионе чемпионата Франции и рассчитывает укрепить свои позиции под руководством нового наставника.