Главный тренер «Лацио» Сарри успешно прооперирован на сердце

Главный тренер футбольного клуба Лацио из Рима Маурицио Сарри перенес хирургическое вмешательство на сердце. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте итальянской команды. Ранее у опытного специалиста была выявлена фибрилляция предсердий - достаточно распространенное заболевание сердца, при котором нарушается ритм его сокращений. В связи с этим врачи приняли решение провести Сарри транскатетерную абляцию для восстановления нормального сердечного ритма. Операция прошла успешно, и в ближайшие дни Маурицио сможет вернуться к работе, руководя подготовкой Лацио к важным матчам.

Напомним, Сарри возглавлял Лацио с 2021 по 2024 год, а летом 2025-го снова стал главным тренером команды. За свою длинную тренерскую карьеру он работал с такими известными клубами, как Ювентус, Челси, Наполи и многими другими. С лондонским Челси Сарри выиграл Лигу Европы, а с Ювентусом стал чемпионом Италии. Его опыт и достижения высоко ценятся, и руководство Лацио надеется на новый успех с Маурицио у руля клуба.