Поль Погба прокомментировал получение награды за лучшее возвращение года

Дата публикации: 30-12-2025 01:22

Полузащитник «Монако» Поль Погба поделился эмоциями в социальной сети X после того, как получил награду за лучший камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. В своём сообщении француз выразил благодарность всем, кто поддерживал его в сложные периоды жизни и карьеры.

«Этот трофей принадлежит не только мне, но и всем тем, кто поддерживал и верил в меня, когда было действительно непросто. Спасибо за то, что остались рядом и не забыли обо мне! Самое интересное ещё впереди, я полон мотивации и готов к новым вызовам», - написал футболист.

Погба стал игроком «Монако» летом 2025 года, когда присоединился к клубу в качестве свободного агента. Это стало возможным после завершения дисквалификации, связанной с употреблением запрещённых препаратов. В нынешнем сезоне Поль Погба уже успел провести три поединка в составе монегасков в рамках чемпионата Франции. Пока что футболист не отметился забитыми мячами или результативными передачами, однако его возвращение на поле после тяжёлых испытаний не осталось незамеченным футбольной общественностью. Болельщики надеются, что впереди у игрока ещё много ярких моментов и он сумеет реализовать свой потенциал в новом клубе.