Ботсвана - ДР Конго 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
30 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Ботсвана
ДР Конго

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботсвана - ДР Конго, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Медина (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботсвана
ДР Конго
23 Ботсвана вр Гоитсеоне Фоко
5 Ботсвана зщ Элфорд Велафи
4 Ботсвана зщ Моша Гаолаольве
3 Ботсвана зщ Татайаоне Дитлокве
12 Ботсвана зщ Мотуси Джонсон
7 Ботсвана пз Кабело Сиканьйенг
18 Ботсвана пз Лебоганг Дитселе
6 Ботсвана пз Гейп Мохутсива
24 Ботсвана нп Лосика Ратшукуду
11 Ботсвана нп Тумисанг Оребонье
9 Ботсвана нп Омаатла Кебато
1 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
2 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
12 ДР Конго зщ Жорис Кайембе-Диту
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
10 ДР Конго пз Тео Бонгонда
6 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
14 ДР Конго пз Ноа Садики
13 ДР Конго нп Мешак Элиа
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
Главные тренеры
ЮАР Морена Кютхберт Рамореболи
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
05.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 ДР Конго2 : 0Ботсвана
22.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Ботсвана0 : 0 5 : 4ДР Конго
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур 1 : 0Ботсвана
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур 3 : 0Ботсвана
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Ботсвана
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 2Ботсвана
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур Ботсвана0 : 1
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур 1 : 1ДР Конго
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур ДР Конго1 : 0
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ДР Конго2 : 0
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал 1 : 1 3 : 4ДР Конго
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 0 : 1ДР Конго
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

