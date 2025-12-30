Ботсвана - ДР Конго 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
30 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Ботсвана
ДР Конго
|23
|вр
|Гоитсеоне Фоко
|5
|зщ
|Элфорд Велафи
|4
|зщ
|Моша Гаолаольве
|3
|зщ
|Татайаоне Дитлокве
|12
|зщ
|Мотуси Джонсон
|7
|пз
|Кабело Сиканьйенг
|18
|пз
|Лебоганг Дитселе
|6
|пз
|Гейп Мохутсива
|24
|нп
|Лосика Ратшукуду
|11
|нп
|Тумисанг Оребонье
|9
|нп
|Омаатла Кебато
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|12
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|10
|пз
|Тео Бонгонда
|6
|пз
|Нгалайель Мукау
|14
|пз
|Ноа Садики
|13
|нп
|Мешак Элиа
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
Главные тренеры
|Морена Кютхберт Рамореболи
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|05.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 0
|22.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0 5 : 4
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0