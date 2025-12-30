01:51 ()
Арсенал - Астон Вилла 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 22:15
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
30 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Арсенал
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
41 Англия пз Деклан Райс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1Арсенал
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 2Астон Вилла
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла0 : 2Арсенал
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2Астон Вилла
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Арсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 1 8 : 7
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Арсенал
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал2 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3Арсенал
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Астон Вилла
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Астон Вилла
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Астон Вилла
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

