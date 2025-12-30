Арсенал - Астон Вилла 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 22:15
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
30 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|зщ
|Ламар Богард
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Унаи Эмери
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|18
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|18
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|12
|Эвертон
|18
|25
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2